Елена Бардукова Крайизбирком подвёл официальные итоги выборов в Госдуму РФ и Заксобрание региона В краевом парламенте большинство мест традиционно у «Единой России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 22 сентября, Избирательная комиссия Пермского края утвердила результаты выборов в Государственную думу и Законодательное собрание региона.

Перед подведением официальных итогов председатель крайизбиркома Игорь Вагин сообщил, что на все уровни выборов в Пермском крае в этом году было зарегистрировано почти 2000 кандидатов от всех политических объединений страны. Отказ от регистрации по объективным основаниям получили 4% кандидатов.

В результате на выборах в Госдуму по всем четырём одномандатным округам победили представители «Единой России». В округе №58 победителем стал Игорь Шубин (29,99% голосов), в округе №59 — Роман Водянов (30,51%), в округе №60 — Дмитрий Скриванов (30,15%), в округе №61 — Ирина Ивенских (25,17%).

По итогам голосования по выборам депутатов Госдумы РФ по единому краевому округу победителем стала «Единая Россия», набравшая 33,56% голосов. На втором месте — КПРФ с 29,75% голосов, на третьем — «Справедливая Россия — За правду» (10,79%). Кроме того, 5%-ый барьер преодолели ЛДПР и «Новые люди», они набрали 9,85% и 8,64% голосов соответственно.

Мандат в Госдуме от «Единой России» получит Антон Немкин. Игорь Сапко, который был вторым в списке, в парламент не переизбрался.

К распределению депутатских мандатов в Законодательное собрание региона допущены единые списки кандидатов этих же пяти политических объединений. Представители «Единой России» получат 13 мандатов, КПРФ — девять, «Справедливая Россия» и ЛДПР — по три, «Новые люди» — два.

Депутаты краевого Законодательного собрания, избранные по спискам:

«Единая Россия»

1. Дмитрий Махонин (вероятно, партия отдаст этот мандат замначальника управления по связям с госорганами ПАО «Уралкалий» Эдуарду Аветисяну)

2. Сергей Яшкин

3. Вячеслав Григорьев

4. Алексей Мельников

5. Владимир Даут

6. Александр Житников

7. Олег Третьяков

8. Алексей Пушков (вероятно, после перехода в Совет Федерации, мандат будет передан Георгию Ткаченко)

9. Анатолий Маховиков

10. Мария Коновалова

11. Юрий Борисовец

12. Вагаршак Сарксян

13. Елена Зырянова

КПРФ

1. Ксения Айтакова

2. Владимир Чулошников

3. Владимир Мальчиков

4. Михаил Поздеев

5. Дмитрий Кожанов

6. Антон Тютюнников

7. Дмитрий Новокрещенов

8. Сергей Аликин

9. Игорь Малых

«Справедливая Россия — За правду»

1. Вероника Куликова

2. Илья Лисняк

3. Григорий Малинин

ЛДПР

1. Владимир Жириновский (вероятно, мандат будет передан Николаю Благову)

2. Олег Постников

3. Алексей Золотарёв

«Новые люди»

1. Денис Шитов

2. Сергей Исаев

Победителями на выборах в Заксобрание региона по одномандатным округам стали:

№1 — Александр Мотрич

№2 — Ирек Хазиев

№3 — Евгений Дёмкин

№4 — Павел Черепанов

№5 — Александр Буторин

№6 — Геннадий Шилов

№7 — Алексей Андреев

№8 — Сергей Богуславский

№9 — Александр Бойченко

№10 — Анна Баранова

№11 — Дмитрий Бондарь

№12 — Виктор Баранов

№13 — Павел Кузьмин

№14 — Евгений Зыбин

№15 — Андрей Силаев

№16 — Армен Гарслян

№17 — Антон Удальёв

№18 — Илья Шулькин

№19 — Александр Третьяков

№20 — Алексей Инюткин

№21 — Сергей Черезов

№22 — Алексей Наборщиков

№23 — Валерий Сухих

№24 — Сергей Ветошкин

№25 — Радмир Габдуллин

№26 — Дмитрий Килейко

№27 — Надежда Лядова

№28 — Дмитрий Пылёв

№29 — Алексей Петров

№30 — Владимир Хозяшев

Уже сейчас понятно, кого из нынешних депутатов не будет в новом созыве Законодательного собрания:

1. Ирина Ивенских (перешла в Госдуму)

2. Роман Водянов (перешёл в Госдуму)

3. Татьяна Шестакова (перешла в Пермскую гордуму)

4. Виктор Плюснин

5. Татьяна Миролюбова

6. Аркадий Непряхин

7. Владимир Корсун

8. Александр Григоренко

9. Владимир Комоедов

10. Елена Захарова

11. Михаил Осокин

12. Андрей Колесников

13. Дарья Эйсфельд (отказ в регистрации)

14. Наталья Луканина

15. Игорь Орлов

16. Юрий Чечёткин

17. Валентин Костылев

18. Андрей Бурдин

19. Сергей Клепцин

20. Николай Благов (может получить мандат ЛДПР после отказа Владимира Жириновского)

21. Виктор Родионов

22. Дмитрий Осипов

23. Сергей Попов

24. Николай Зуев

25. Алексей Антипов

26. Владимир Шатров

27. Владимир Жуков

28. Николай Дёмкин

Любопытно, что не переизбрались три руководителя комитетов — Виктор Плюснин (инфраструктурный), Татьяна Миролюбова (экономический), Сергей Клепцин (социальный).

Как сообщил Игорь Вагин, теперь у избранных депутатов есть возможность отказаться от мандатов. Дальше они будут переходить согласно очерёдности, установленной законом. Окончательный список тех, кто будет работать в представительных органах власти будет сформирован через неделю.





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