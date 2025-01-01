Алёна Бронникова Срок строительства центра «Академия первых» в Перми перенесут на 2029 год Проект планировалось реализовать до 2028 года Поделиться Твитнуть

Строительство Центра выявления и поддержки одарённых детей «Академия первых» в Перми может завершиться на год позже. Согласно проекту постановления об утверждении новой краевой Адресной инвестпрограммы, срок окончания строительства предлагается установить на 2029 год, вместо 2028-го, указанного в действующей программе.

Согласно новому документу, стоимость проекта в текущих ценах не меняется и остаётся в размере 3,7 млрд руб. На 1 января 2025 года уже профинансировано 146 млн. Новым документом предполагается выделить из краевого бюджета в 2027 году 429 млн руб., в 2028-м — почти 1,6 млрд, а в 2029-м — 1,5 млрд руб.

Напомним, возведение центра изначально планировалось в рамках концессии, однако в декабре 2024 года стало известно, что соглашение с московским инвестором было расторгнуто, а центр построят в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края за счёт краевых средств. Тогда сообщалось, что причиной стало существенное увеличение заёмного финансирования и стоимости реализации проекта.

В марте 2025-го региональный минфин заявил, что в 2026 году на реализацию проекта направят 982 млн руб. из краевого бюджета, а в 2027-м — 1 млрд руб. Также в этом году госэкспертиза выдала положительное заключение на обновлённый проект.

Напомним, образовательный центр площадью более 22 тыс. кв. м будет построен на ул. Академика Королёва в Перми. Здание в форме буквы «С» будет включать в себя административные помещения, актовый и спортивный залы, информационно-библиотечный центр, коворкинг, конференц-зал. Для учёбы спроектированы классные комнаты, лаборатории робототехники и прототипирования с 3D-производственной зоной, теплица, зимний сад, гончарные мастерские, классы мультимедиа и изучения виртуальной реальности, студии дизайна и звукозаписи. Непрерывно в центре смогут находиться до 200 учащихся, интернат для проживания будет рассчитан на 220 мест.

