Проект пермского образовательного центра «Академия первых» успешно прошёл госэкспертизу В документацию вошли новые инженерные решения Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Обновлённая проектная документация образовательного центра для развития одарённых детей «Академия первых» получила положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщает портал губернатора и правительства Пермского края.

Образовательный центр будет построен на ул. Академика Королёва в Перми. Площадь комплекса составит более 22 тыс. кв. м. Здание в форме буквы «С» будет включать в себя административные помещения, актовый и спортивный залы, информационно-библиотечный центр, коворкинг, конференц-зал. Для учёбы спроектированы классные комнаты, лаборатории робототехники и прототипирования с 3D-производственной зоной, теплица, зимний сад и другие учебные помещения, в том числе гончарные мастерские, классы мультимедиа и изучения виртуальной реальности, студии дизайна и звукозаписи. На прилегающей территории разместится спортивная зона с площадками для игровых видов спорта, воркаут, беговые дорожки.

Для проживания детей из территорий Пермского края в комплексе будет спальный корпус.

Основной задачей учреждения будет являться выявление, развитие и поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Непрерывно в центре смогут находиться до 200 ребят.

В новый строительный проект, получивший положительное заключение госэкспертизы, вошли новые инженерные решения, в частности, была увеличена длина трассы наружного водопровода для обеспечения центра коммунальной инфраструктурой. Ранее уже была подготовлена площадка для строительства объекта. Как сообщили в минстрое Прикамья, в настоящее время готовится документация для объявления открытого конкурса на определение подрядчика строительства.

Напомним, возведение центра для одарённых детей «Академия первых» изначально планировалось в рамках концессии, однако концессионное соглашение с московским инвестором было расторгнуто, и центр будет возводиться в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края за счёт краевых средств. Краевые власти планируют выделить на строительство центра почти 2 млрд руб., из них 982 млн руб. будет направлено в 2026 году и 1 млрд руб. — в 2027-м.





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