На строительство Центра поддержки одарённых детей в Перми выделят 2 млрд рублей В декабре концессионное соглашение было расторгнуто Поделиться Твитнуть

внешний облик Центра выявления и поддержки одарённых детей

Администрация Перми

Краевые власти планируют выделить почти 2 млрд руб. на строительство Центра выявления и поддержки одарённых детей в Перми. Из них 982 млн руб. будет направлено в 2026 году и 1 млрд руб. — в 2027-м. Такие данные были представлены в докладе министра финансов Прикамья Екатерины Тхор по проекту внесения корректировок в бюджет региона на 2025-2027 годы на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры.

«Ранее планировалось этот центр строить с учётом поддержки и концессионного соглашения. Сегодня оно расторгнуто, поэтому предусматриваются средства из краевого бюджета», — уточнила глава ведомства.

Напомним, в декабре стало известно, что власти Пермского края приняли решение расторгнуть концессионное соглашение о строительстве Центра «Академия первых» на ул. Академика Королёва в Перми, заключённое в 2023 году с московской организацией. Тогда сообщалось, что причиной стало существенное увеличение заёмного финансирования и стоимости реализации проекта. Объект намерены включить в краевую адресную инвестиционную программу.

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