Алёна Бронникова Концессию на строительство Центра поддержки одарённых детей в Перми решили расторгнуть Стоимость реализации проекта существенно выросла Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Власти Пермского края приняли решение расторгнуть концессионное соглашение о строительстве Центра поддержки одарённых детей «Академия первых» на ул. Академика Королёва в Перми. Как сообщает ИА «Текст», проект планируется реализовать с помощью другого механизма.

Объект включат в краевую адресную инвестиционную программу. Построить его власти намерены к началу 2026 года.

«Концессионное соглашение на строительство Центра для одарённых детей было заключено в сентябре 2023 года с ООО "Центр выявления и поддержки одарённых детей". Однако с учётом существенного увеличения заёмного финансирования и стоимости реализации проекта, принято решение о расторжении концессионного соглашения», — рассказали изданию в Агентстве по сопровождению концессионных проектов Пермского края.

Центр будет вмещать в себя лабораторные, методические и учебные кабинеты, лекционную аудиторию, тренажёрный и спортивный залы, библиотеку, столовую и корпус для временного проживания учащихся и преподавателей на 220 мест. Ранее жители района заметили, что подрядчик вывез со стройплощадки бытовки и материалы.

На сайте Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края от 27 ноября опубликован Акт о результатах контроля осуществления концессионером строительства объекта от 28 сентября 2023 года. Согласно документу, представители ведомства в конце ноября провели проверку, по итогам которой было установлено, что на площадке строительно-монтажные работы не ведутся, отставание от графика технической готовности составляет 11 месяцев. «Новый компаньон» направил запрос комментария.

По данным сайта checko.ru, ООО «Центр выявления и поддержки одарённых детей» было зарегистрировано в Москве в апреле 2021 года для ведения деятельности холдинговых компаний. Организацией управляет московское ООО «Инфраструктура детства». На сегодняшний день в отношении ООО открыто шесть исполнительных производств на общую сумму 250,2 млн руб., есть сведения о приостановке операций по счетам на 23 декабря 2024 года.

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