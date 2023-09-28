Подписано концессионное соглашение о строительстве в Перми «Академии первых» Общая стоимость проекта составит 2,4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

В Москве в рамках Российской недели государственно-частного партнёрства (ГЧП) состоялось подписание концессионного соглашения о строительстве в Перми Центра поддержки одарённых детей под названием «Академия первых». Финансирование, возведение и эксплуатацию центра будет осуществлять компания «Инфраструктура детства». Основными участниками соглашения стали руководитель краевого Агентства по сопровождению концессионных проектов Александр Соломатин и генеральный директор ООО «Инфраструктура детства» Алексей Шаповалов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Согласно условиям соглашения, Пермский край предоставляет земельный участок в аренду без торгов, на котором компания планирует построить собственное здание для Центра выявления и поддержки одарённых детей. Здание будет разработано по типу образовательного центра «Сириус», функционирующего в Сочи. Общая стоимость проекта составит 2,4 млрд руб., а срок действия концессионного соглашения составит 7 лет.

Татьяна Чуксина, и.о. министра экономического развития и инвестиций Прикамья, отмечает, что такой центр поможет выявить и поддержать одарённых детей из разных уголков региона в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин и технического творчества. Центр будет размещён на ул. Академика Королёва и будет вмещать лабораторные, методические и учебные кабинеты, лекционную аудиторию, тренажёрный и спортивный залы, библиотеку, столовую и корпус для временного проживания учащихся и преподавателей на 220 мест.

Напомним, проект концессионного соглашения о строительстве в Перми центра по типу «Сириус» поступил в правительство края в начале августа.

Группа компаний «Инфраструктура детства» ранее уже участвовала в строительстве образовательных объектов в Пермском крае. Под их руководством было подписано несколько концессионных соглашений на строительство семи школ на общую сумму около 10 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.