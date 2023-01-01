В правительство поступил проект концессионного соглашения о строительстве в Перми центра «Сириус» Его предлагают возвести на улице Академика Королёва Поделиться Твитнуть

ООО «Десятая концессионная компания «Просвещение» направило губернатору Пермского края предложение о заключении концессионного соглашения и проект соглашения по созданию и размещению в Перми на ул. Академика Королёва, з/у 13 центра выявления и поддержки одаренных детей. Документы опубликованы на сайте краевого минэкономразвития.

По первоначальной оценке капитальных затрат стоимость строительства объекта составляет 2 млрд руб., из которых 1 млрд — капитальный грант. Горизонт действия концессионного соглашения — 10 лет. Расчетная нагрузка на бюджет региона — 234 млн руб. в год в течение восьми лет эксплуатации школы. Срок строительства центра — 27 месяцев.

Согласно документу центр будет размещаться в здании до пяти этажей общей площадью 15 тыс. кв. м., рассчитанном на 200 учебных мест.

Напомним, на заседании краевого правительства 12 июля и.о. министра экономического развития и инвестиций региона Татьяна Чуксина рассказала, что к сентябрю власти планируют заключить два концессионных соглашения. Одно из них касается центра выявления и поддержки одарённых детей «Сириус», инвестиции в проект оценивались в 4,2 млрд руб. При этом концессионер назван не был.

Пермский центр будет работать примерно, как и центр «Сириус» в Сочи: одарённые дети будут заниматься в нём по нескольким направлениям. Там заработают художественные и театральные студии, спортивная зона с футбольным полем, учебные классы, лаборатории, коворкинг-центр и пр.

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