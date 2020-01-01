Елена Синица Городские власти согласовали внешний облик Центра выявления и поддержки одарённых детей Он появится в Перми по ул. Академика Королёва Поделиться Поделиться Твитнуть

внешний облик Центра выявления и поддержки одарённых детей

Администрация Перми

Власти Перми согласовали колерный паспорт здания Центра выявления и поддержки одарённых детей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Предполагается, что фасады здания будут выполнены в следующих цветах: лимонно-жёлтый, антрацитово-серый, серый шёлк, бело-алюминиевый.

При отделке наружных стен будут использоваться системы вентилируемых навесных фасадов с наружным слоем из металлических кассет. Вставки нижнего яруса оформят с использованием текстуры натурального дерева. Помимо этого, планируется оформление витражей из металлических профилей со светопрозрачным заполнением. Для архитектурно-художественной подсветки будут использованы линейные и точечные источники света.

Сам центр планируется разместить по ул. Академика Королёва.

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