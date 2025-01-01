В пермской «Академии первых» непрерывно смогут находиться до 200 одарённых детей Для проживания иногородних ребят будет построен спальный корпус Поделиться Твитнуть

В Пермском крае идёт подготовка документации для объявления аукциона на определение подрядчика для возведения образовательного центра для развития одарённых детей «Академия первых». В конце прошлой недели стало известно, что обновлённая проектная документация центра получила положительное заключение госэкспертизы.

Учреждение площадью более 22 тыс. кв. м будет построено в Перми на ул. Академика Королёва. Его основная задача — выявление, развитие и поддержка ребят Прикамья, показывающих выдающиеся способности в самых разных сферах деятельности.

Дети смогут заниматься в оборудованных учебных классах, лабораториях робототехники и прототипирования с 3D-производственной зоной. В кабинетах планируется создать гончарные мастерские, студии дизайна, звукозаписи, классы мультимедиа и изучения виртуальной реальности.

Проектная документация предусматривает строительство актового и спортивного зала, теплицы-зимнего сада, коворкинг- и конференц-залов, информационно-библиотечного центра, административных помещений. Для иногородних ребят предусмотрен спальный корпус. Непрерывно в «Академии первых» смогут заниматься до 200 детей из Пермского края.

На прилегающей к центру территории появится возможность заниматься игровыми видами спорта на многофункциональных площадках, будут оборудованы беговые дорожки и воркаут-площадка.

Добавим также, что в новый строительный проект, получивший положительное заключение госэкспертизы, вошли новые инженерные решения, в частности, была увеличена длина трассы наружного водопровода для обеспечения центра коммунальной инфраструктурой. Ранее уже была подготовлена площадка для строительства объекта.

Напомним, возведение центра для одарённых детей «Академия первых» изначально планировалось в рамках концессии, однако концессионное соглашение с московским инвестором было расторгнуто, и центр будет возводиться в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края за счёт краевых средств. Краевые власти планируют выделить на строительство центра почти 2 млрд руб., из них 982 млн руб. будет направлено в 2026 году и 1 млрд руб. — в 2027-м.







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