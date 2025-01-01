Алёна Бронникова Управляющая компания индустриальных парков Пермского края будет ликвидирована АО было создано региональным минпромторгом в 2020 году Поделиться Твитнуть

АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» приняла решение о ликвидации. В связи с этим участие региона в обществе будет прекращено. Такие данные следуют из проекта постановления правительства Прикамья.

«Прекратить участие Пермского края в акционерном обществе «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» в связи с добровольной ликвидацией общества в порядке, установленном законодательством», — сообщается в документе.

Учредителю АО — Министерству промышленности и торговли Пермского края — поручено осуществить необходимые юридические действия, связанные с добровольной ликвидацией управляющей компании. Кроме того, власти постановляют признать утратившим силу соответствующий документ о создании общества.

Контроль исполнения постановления будет возложен на главу регионального минпромторга. В данный момент документ не принят. Дата направления заключения — 26 сентября.

АО «УК индустриальных (промышленных) парков Пермского края» было создано в мае 2020 года Минпромторгом Прикамья. Основным видом деятельности стали аренда и управление недвижимостью. По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал составляет 239,9 млн руб. По итогам прошлого года чистая прибыль сложилась в 4 млн руб.

В 2021 году генеральным директором общества стал депутат краевого заксобрания Илья Шулькин, позже также возглавивший АО «УК «ОЭЗ Пермь» и ООО «Региональный оператор коммунальных сервисов». Ранее эту должность занимал Денис Болховских, ставший замгендиректора УК «Пермь ОЭЗ». Основная задача Шулькина на этом посту заключалась в создании особой экономической зоны на базе Осенцовского промузла.

Общество было включено в региональный план приватизации на 2022-2024 годы и от 100% акций должно было получить доход в 52 млн руб. Но в 2022 году АО исключили из плана.

Кроме того, как сообщал «Коммерсантъ-Прикамье», УК промышленных парков получила на баланс имущество бывшего автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» по ул. Энергетиков, 50, которое мэрия Перми безвозмездно передала в краевую собственность. Здесь планировалось создать индустриальный парк, однако в итоге актив было решено продать. Летом 2022 года актив на торгах за 275,2 млн руб. приобрёл Юговской комбинат молочных продуктов.

Также компания планировала в 2023 году создать индустриальный парк на базе бывшего завода «Бератон» в Березниках. Объём инвестиций оценивался в 425 млн руб. Согласно данным Агентства инвестиционного развития Пермского края, проект не вошёл в перечень «приоритетных».

