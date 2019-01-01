Наталья Тимофеева журналист Гордума Перми рассмотрит вопрос о передаче базы на Энергетиков, 50 в собственность края в январе Поделиться Поделиться Твитнуть

Энергетиков, 50. Скриншот Google.Maps

Сегодня, 11 декабря, на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами планировалось рассмотреть вопрос о безвозмездной передаче из муниципальной в краевую собственность комплекса зданий по адресу ул. Энергетиков, 50 для создания там индустриального парка.

Однако в комитет поступило письмо от главы города Дмитрия Самойлова с предложением перенести рассмотрение вопроса на январское пленарное заседание. В связи с этим члены комитета сняли вопрос с повестки.

Отметим, что город планирует безвозмездно передать краю 10 зданий общей площадью 22 119,6 кв. м (остаточная балансовая стоимость — 68,1 млн руб.), два земельных участка общей площадью 95 843 кв. м (кадастровая стоимость — 202, 9 млн руб.) и движимое имущество (остаточная балансовая стоимость — 2,4 млн руб.).

Вчера на комитете Пермской думы по экономическому развитию помощник прокурора Перми Александр Мерзляков сообщил, что надзорный орган считает безвозмездную передачу муниципального имущества в собственность края преждевременной. Причины — нет точного обоснования, что будет в этих помещениях. Также прокуратуру смутил тот факт, что указанные объекты были включены в план приватизации и даже выставлены на продажу за 106 млн руб. При этом помощник прокурора добавил, что если обоснование передачи будет оперативно передано в надзорный орган, то, теоретически, претензии могут быть сняты также быстро.

Напомним, что ранее на этой территории площадью 5,8 га находился бывший муниципальный автопарк города Перми. Мэрия даже хотела продать эту площадку, но потом сняла имущественный комплекс с аукциона в связи с рассмотрением вопроса о размещении на этой площадке краевого индустриального парка.

Власти Прикамья уже заложили в проекте бюджета на 2020—2022 годы расходы на создание и развитие индустриального парка на Энергетиков, 50. Расходы бюджета края составят 129,5 млн руб. Эти деньги планируется направить на проведение в 2020 году ремонта кровли и системы отопления объекта, а также на содержание объекта и обеспечение деятельности управляющей компании индустриального парка.

В конце ноября на заседании комитета по промышленности Заксобрания зампредседателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов сообщил, что реализация проекта по созданию индустриального парка на ул. Энергетиков начнётся в следующем году. Управляющей компанией индустриального парка будет АО, принадлежащее Пермскому краю.

Инвестиции в развитие инфраструктуры индустриального парка на ул. Энергетиков составят 110 млн руб. Планируется, что к 2024 году в индустриальном парке будет уже пять резидентов и 500 новых рабочих мест. Предполагается, что в помещениях индустриального парка разместятся промышленные производства резидентов, центр испытаний продукции, шоу-рум промышленной продукции Пермского края, образовательный центр и региональный центр инжиниринга.