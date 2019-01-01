Наталья Тимофеева журналист Гордума Перми рассмотрит вопрос о передаче базы на Энергетиков, 50 в собственность края Власти Прикамья хотят сделать на этой площадке индустриальный парк с образовательным центром и выставкой промышленной продукции Поделиться Поделиться Твитнуть

Энергетиков, 50. Скриншот Google.Maps

Глава Перми Дмитрий Самойлов внёс в гордуму проект решения «О разрешении безвозмездной передачи зданий и движимого имущества по ул. Энергетиков, 50, земельных участков по ул. Энергетиков в собственность Пермского края».

Согласно проекту решения, город планирует безвозмездно передать краю 10 зданий общей площадью 22 119,6 кв. м (остаточная балансовая стоимость — 68,1 млн руб.), два земельных участка общей площадью 95 843 кв. м (кадастровая стоимость — 202, 9 млн руб.) и движимое имущество (остаточная балансовая стоимость — 2,4 млн руб.).

Скорее всего, депутаты гордумы рассмотрят этот проект решения на декабрьском пленарном заседании.

Напомним, ранее на этой территории площадью 5,8 га находился бывший муниципальный автопарк города Перми. Мэрия даже хотела продать эту площадку, но потом сняла имущественный комплекс с аукциона в связи с рассмотрением вопроса о размещении на этой площадке краевого индустриального парка.

Власти Прикамья уже заложили в проекте бюджета на 2020—2022 годы расходы на создание и развитие индустриального парка на Энергетиков, 50. Расходы бюджета края составят 129,5 млн руб. Эти деньги планируется направить на проведение в 2020 году ремонта кровли и системы отопления объекта, а также на содержание объекта и обеспечение деятельности управляющей компании индустриального парка.

В конце ноября на заседании комитета по промышленности Заксобрания зампредседателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов сообщил, что реализация проекта по созданию индустриального парка на ул. Энергетиков начнётся в следующем году. Управляющей компанией индустриального парка будет АО, принадлежащее Пермскому краю.

Инвестиции в развитие инфраструктуры индустриального парка на ул. Энергетиков составят 110 млн руб. Планируется, что к 2024 году в индустриальном парке будет уже пять резидентов и 500 новых рабочих мест. Предполагается, что в помещениях индустриального парка разместятся промышленные производства резидентов, центр испытаний продукции, шоу-рум промышленной продукции Пермского края, образовательный центр и региональный центр инжиниринга.

В октябре на пленарном заседании ЗС губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что парк на ул. Энергетиков будет создан в комплексе с постоянно действующей выставкой промышленных предприятий региона. «У нас постоянно приезжают делегации, и мы им показываем наши достижения. Удобно — по пути из аэропорта туда заехали и всё гостям показали. Конкретику надо ещё смотреть, но уже сейчас понятно, что с небольшими затратами мы получим здесь место для размещения промышленных предприятий. Благо рядом Осенцовский промузел, который много чего потребляет. Под него можно создавать производство. Очень удачное местоположение — не хотелось мимо проходить», — заявил губернатор.