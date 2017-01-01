Краевые власти конкретизировали свои планы по индустриальному парку на ул. Энергетиков В комплексе с технопарком предлагают создать постоянно действующую промвыставку

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Энергетиков, 50. Скриншот Google.Maps

В ходе общения с депутатами Законодательного собрания губернатор Прикамья Максим Решетников ответил на вопрос Татьяны Миролюбовой о планах по развитию индустриального парка на ул. Энергетиков, 50. По словам главы региона, парк будет создан в комплексе с постоянно действующей выставкой промышленных предприятий региона.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Хороший объект, бывшее транспортное предприятие с большими цехами, с размороженным админкорпусом. В 100 млн оценён капитальный ремонт. Сейчас мы этот объект принимаем, делаем смету и начинаем всё приводить в порядок.

Также губернатор отметил отличное местоположение данного объекта относительно аэоропорта и Осенцовского промузла. Также он отметил инициативу минпромторга.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Спрос на технопарки у нас есть. Минпромторг предлагает расположить постоянно действующую выставку промышленных предприятий. У нас постоянно приезжают делегации, и мы им показываем наши достижения. Удобно — по пути из аэропорта туда заехали и всё гостям показали. Конкретику надо ещё смотреть, но уже сейчас понятно, что с небольшими затратами мы получим здесь место для размещения промышленных предприятий. Благо рядом Осенцовский промузел, который много чего потребляет. Под него можно создавать производство. Очень удачное местоположение — не хотелось мимо проходить.

Также губернатор предложил поставить минпромторгу задачу в первом квартале следующего года рассказать, «что и как на Энергетиков, 50 будет».

Напомним, что власти Прикамья заложили в проекте бюджета на следующую «трёхлетку» расходы на создание и развитие двух индустриальных парков.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту краевого бюджета на 2020—2022 годы, расходы на создание и развитие индустриального парка на Энергетиков, 50 составят 129,5 млн руб. Из них 107,8 млн руб. предусмотрены на 2020 год, и по 10,8 млн руб. — на 2021 и 2022 годы. Эти деньги планируется направить на проведение в 2020 году ремонта кровли и системы отопления объекта (99 млн руб.), а также на содержание объекта и обеспечение деятельности управляющей компании индустриального парка (30,5 млн руб. на три года).

В сентябре стало известно, что площадка на Энергетиков, 50 находится на прединвестиционной стадии. Ранее на этой территории площадью 5,8 га находился бывший муниципальный автопарк города Перми. Мэрия хотела продать эту площадку, но потом сняла имущественный комплекс с аукциона в связи с рассмотрением вопроса о размещении на этой площадке краевого индустриального парка.