Пермский край выделит деньги на создание индустриального парка на Энергетиков, 50 В проект краевого бюджета на эти цели заложили 129,5 млн руб.

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Энергетиков, 50. Скриншот Google.Maps

Власти Прикамья заложили в проекте бюджета на следующую «трёхлетку» расходы на создание и развитие двух индустриальных парков.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту краевого бюджета на 2020—2022 годы, расходы на создание и развитие индустриального парка на Энергетиков, 50 составят 129,5 млн руб. Из них 107,8 млн руб. предусмотрены на 2020 год, и по 10,8 млн руб. — на 2021 и 2022 годы. Эти деньги планируется направить на проведение в 2020 году ремонта кровли и системы отопления объекта (99 млн руб.), а также на содержание объекта и обеспечение деятельности управляющей компании индустриального парка (30,5 млн руб. на три года).

Также правительство заложило в проект бюджета 25 млн руб. (по 12,5 млн руб в 2020 и 2021 годах) на создание и развитие индустриального парка «Култаево».

Напомним, что в августе Минэкономразвития РФ поддержал проект «Индустриальный парк «Култаево» (ИП «Култаево»). В результате было решено, что на развитие этой индустриальной площадки 475 млн руб. выделит федеральный бюджет, и 25 млн руб. — региональный. Инвестор планирует реализовать проект к 2021 году. Планируется, что это поможет создать на территории парка не менее 1 тыс. новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, а также привлечь в экономику Пермского края не менее 4 млрд руб. По словам директора управляющей компании «БауИнвестГрупп» (основной инвестор индустриального парка) Андрея Сбоева, уже есть предварительные договорённости с потенциальными резидентами индустриального парка. Среди них — компании, работающие в нефтегазовой отрасли, машиностроении и авиастроении, бытовой химии.

В сентябре «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на краевой минпромторг сообщал, что площадка на Энергетиков, 50 находится на прединвестиционной стадии. Ранее на этой территории площадью 5,8 га находился бывший муниципальный автопарк города Перми. Мэрия хотела продать эту площадку, но потом сняла имущественный комплекс с аукциона в связи с рассмотрением вопроса о размещении на этой площадке краевого индустриального парка.