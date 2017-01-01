Индустриальный парк «Култаево» получит 500 млн руб. на развитие территории

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Минэкономразвития РФ поддержал проект «Индустриальный парк «Култаево» (ИП «Култаево»). Индустриальная площадка получит на развитие территории 475 млн руб. из федерального бюджета и 25 млн руб. — из регионального.

Инвестор планирует реализовать проект к 2021 году. Планируется, что это поможет создать на территории парка не менее 1 тыс. новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, а также привлечь в экономику Пермского края не менее 4 млрд руб.

Отметим, что индустриальный парк «Култаево» станет первым индустриальным парком на территории Пермского края, в котором создадут инфраструктуру для оперативного развёртывания производств. Планируется, что специализацией индустриального парка станет обрабатывающая промышленность, в частности машиностроение и металлообработка, строительные материалы, медицинская и пищевая промышленность. По словам директора управляющей компании «БауИнвестГрупп» (основной инвестор индустриального парка) Андрея Сбоева, уже есть предварительные договорённости с потенциальными резидентами индустриального парка. Среди них компании, работающие в нефтегазовой отрасли, машиностроении и авиастроении, бытовой химии.

Источник — пресс-служба администрации губернатора