К 2024 году в двух индустриальных парках края появятся 15 резидентов Власти Прикамья рассказали о планах развития индустриальных парков «Култаево» и на ул. Энергетиков

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Энергетиков, 50. Скриншот Google.Maps

Сегодня, 27 ноября, на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам Заксобрания зампредседателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов представил доклад о промышленной политике Пермского края.

По словам министра промышленности, инвестиции в развитие инфраструктуры индустриального парка «Култаево» составят 811,5 млн руб. (из них 311,5 млн руб. — это средства инвестора, 475 млн руб. — средства федерального бюджета, и 25 млн руб. — краевого). Там уже сформированы земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, получены технические условия на подведение необходимых инфраструктурных коммуникаций, построены основные питающие инженерные сети.

Планируется, что к 2024 году в индустриальном парке «Култаево» будет уже 10 резидентов, создавших 1954 рабочих места. Пять резидентов уже есть — это ООО «Авангард Нефтесервис», ООО МИП «Комплексные аддитивные технологии», ООО «Ойл Сервисиз Альянс», ООО ПФ «Сокол» и ООО «Пермхимпродукт».

Также в следующем году начнётся реализация проекта по созданию индустриального парка, где управляющей компанией будет АО, принадлежащее Пермскому краю. Инвестиции в развитие инфраструктуры индустриального парка на ул. Энергетиков составят 110 млн руб. Планируется, что к 2024 году в индустриальном парке будет уже пять резидентов и 500 новых рабочих мест. Предполагается, что в помещениях индустриального парка разместятся промышленные производства резидентов, центр испытаний продукции, шоу-рум промышленной продукции Пермского края, образовательный центр и региональный центр инжиниринга.

Кроме того, по информации минпромторга, в проработке находятся проекты индустриальных парков «Устиново» (Двуреченское сельское поселение) и «Краснокамский» (на площадке краснокамского мясокомбината «КЭЛМИ»).

Напомним, что в августе Минэкономразвития РФ поддержало проект «Индустриальный парк «Култаево» (ИП «Култаево»). В результате было решено, что на развитие этой индустриальной площадки 475 млн руб. выделит федеральный бюджет и 25 млн руб. — региональный. Инвестор планирует реализовать проект к 2021 году. Планируется, что это поможет создать на территории парка не менее 1 тыс. новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, а также привлечь в экономику Пермского края не менее 4 млрд руб. По словам директора управляющей компании «БауИнвестГрупп» (основной инвестор индустриального парка) Андрея Сбоева, уже есть предварительные договорённости с потенциальными резидентами индустриального парка. Среди них — компании, работающие в нефтегазовой отрасли, машиностроении и авиастроении, бытовой химии.

Также власти Прикамья заложили в проекте бюджета на следующую «трёхлетку» расходы на создание и развитие индустриального парка на Энергетиков, 50. Ранее на этой территории площадью 5,8 га находился бывший муниципальный автопарк города Перми. Расходы бюджета края составят 129,5 млн руб. Эти деньги планируется направить на проведение в 2020 году ремонта кровли и системы отопления объекта, а также на содержание объекта и обеспечение деятельности управляющей компании индустриального парка.

В октябре на пленарном заседании ЗС губернатор Прикамья Максим Решетников сообщил, что парк на ул. Энергетиков будет создан в комплексе с постоянно действующей выставкой промышленных предприятий региона. «У нас постоянно приезжают делегации, и мы им показываем наши достижения. Удобно — по пути из аэропорта туда заехали и всё гостям показали. Конкретику надо ещё смотреть, но уже сейчас понятно, что с небольшими затратами мы получим здесь место для размещения промышленных предприятий. Благо рядом Осенцовский промузел, который много чего потребляет. Под него можно создавать производство. Очень удачное местоположение — не хотелось мимо проходить», — заявил губернатор.