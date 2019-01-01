Дмитрий Енцов журналист К безвозмездной передаче бывшего автопарка на Энергетиков, 50 прокуратура предъявила претензии Поделиться Поделиться Твитнуть

Члены комитета по экономическому развитию Пермской городской думы на заседании 10 декабря решили пока не выносить на пленарное заседание вопрос о безвозмездной передаче из муниципальной в краевую собственность комплекса зданий по адресу ул. Энергетиков, 50. Напомним, краевые власти анонсировали создание там индустриального парка.

Как оказалось, на факт передачи имеется претензия городской прокуратуры. Как сообщил помощник прокурора Перми Александр Мерзляков, надзорный орган считает передачу преждевременной. Причины — нет точного обоснования, что будет в этих помещениях, а также смутил тот факт, что указанные объекты были включены в план приватизации, а ранее даже были выставлены на продажу за 106 млн руб.

Министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов сообщил на комитете, что там планируется организовать центр испытания продукции пермских предприятий, шоу-рум их продукции, образовательный центр и индустриальный парк на 500 рабочих мест.



По его словам, на все работы по ремонту и обустройству индустриального парка планируется потратить 129 млн руб.

Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин уточнил, что ранее по этому адресу находился автобусный парк, принадлежавший МУП «Пермгорэлектротранс», но с 2017 года эти объекты никем не используются.

Депутат Арсен Болквадзе спросил, не пригодятся ли эти помещения в будущем для размещения там автобусов, так как планируется расширение муниципального автопарка. Анатолий Путин ответил, что нынешняя «база» на Куйбышева способна ещё вместить 60 автобусов, а автопарк на Ижевской, 25 рассчитан на 250 автобусов.



В итоге помощник прокурора сообщил, что если обоснование передачи будет оперативно передано в надзорный орган, то теоретически претензии могут быть сняты также быстро.



Арсен Болквадзе допустил, что в крайнем случае можно внепланово собрать заседание комитета накануне пленарного заседания, чтобы успеть внести этот вопрос в повестку гордумы.



Напомним, согласно проекту решения, город планирует безвозмездно передать краю 10 зданий общей площадью 22 119,6 кв. м (остаточная балансовая стоимость — 68,1 млн руб.), два земельных участка общей площадью 95 843 кв. м (кадастровая стоимость — 202, 9 млн руб.) и движимое имущество (остаточная балансовая стоимость — 2,4 млн руб.).



Власти Прикамья уже заложили в проекте бюджета на 2020—2022 годы расходы на создание и развитие индустриального парка на Энергетиков, 50. Расходы бюджета края составят 129,5 млн руб. Эти деньги планируется направить на проведение в 2020 году ремонта кровли и системы отопления объекта, а также на содержание объекта и обеспечение деятельности управляющей компании индустриального парка.



В конце ноября на заседании комитета по промышленности Заксобрания зампредседателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов сообщил, что реализация проекта по созданию индустриального парка на ул. Энергетиков начнётся в следующем году. Управляющей компанией индустриального парка будет АО, принадлежащее Пермскому краю.



В октябре на пленарном заседании ЗС губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что парк на ул. Энергетиков будет создан в комплексе с постоянно действующей выставкой промышленных предприятий региона.

«У нас постоянно приезжают делегации, и мы им показываем наши достижения. Удобно — по пути из аэропорта туда заехали и всё гостям показали. Конкретику надо ещё смотреть, но уже сейчас понятно, что с небольшими затратами мы получим здесь место для размещения промышленных предприятий. Благо рядом Осенцовский промузел, который много чего потребляет. Под него можно создавать производство. Очень удачное местоположение — не хотелось мимо проходить», — заявил губернатор.