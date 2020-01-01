Елена Синица Власти Прикамья внесли изменения в региональный план приватизации В него включили пермских «дочек» Газпрома Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края изменили региональный план приватизации на 2022-2024 годы. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в план приватизации включили пермских «дочек» Газпрома. Включены следующие активы: 25,1% долей в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», 12,05% долей в АО «Газпром газораспределение Пермь».





Кроме этого, в план приватизации вошли 100% акций АО «УК Индустриальных (промышленных) парков Пермского края».





В результате от акций ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» планируется получить доход в 34 млн руб., в АО «Газпром газораспределение Пермь» — 510 млн руб., АО «УК Индустриальных (промышленных) парков Пермского края» — 52 млн руб.

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