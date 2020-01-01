Елена Синица Краевой индустриальный парк включили в реестр Минпромторга РФ Площадь парка составляет 9,58 га Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Краевой индустриальный парк «Энергетиков 50» включили в реестр Минпромторга РФ. Соответствующая информация содержится в приказе ведомства от 29 декабря, передаёт пресс-служба краевого правительства.

Сейчас с управляющей компанией «Энергетиков 50» предварительно заключено пять договоров о ведении хозяйственной деятельности на территории индустриального парка.

Компании планируют развернуть на площадке производство электрооборудования, светодиодных светильников, транспортёров шнековой продукции, оборудования по переработке стоков промышленных и сельскохозяйственных предприятий и другой продукции.

Всего планируется привлечь восемь компаний. Предполагается, что они смогут создать не менее 500 рабочих мест, а выручка будет составлять от 150 млн руб. Площадь парка составляет 9,58 га. Общая площадь зданий — 35,6 тыс. кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.