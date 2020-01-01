Илья Шулькин займется созданием особой экономической зоны в Осенцах Он возглавил краевую компанию, управляющую промышленными парками Поделиться Поделиться Твитнуть

Илья Шулькин

Константин Долгановский

Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Шулькин назначен руководителем краевой компании, управляющей промышленными парками. Предыдущий гендиректор компании Денис Болховских перейдет на пост заместителя руководителя. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Основная задача Илья Шулькина на новом посту — создание особой экономической зоны на базе Осенцовского промузла. Предполагается, что она будет специализироваться на химической промышленности и станет одной из самых больших в России (ее площадь около 240 га).

Как сообщает издание, первым резидентом новой особой экономической зоны станет ООО «Группа Полипластик». Компания готова вложить в проект около 350 млн руб.





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