Елена Синица
В Березниках построят индустриальный парк на базе бывшего завода
Инвестировать в проект планируется 425 млн рублей
АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» планирует создать индустриальный парк в Березниках. Он появится на базе закрывшегося завода «Бератон» площадью около 62 га. Инвестпроект представил аналитик АО Андрей Постников на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в регионе 24 мая.
Известно, что у проекта уже имеются два потенциальных инвестора. Сейчас выполняется подготовка земельных участков, в границах которых планируется создание парка.
Уточняется, что инвестировать в проект планируется 425 млн руб. Реализовать проект планируется в 2025 году. В этом году объём затрат составит 180 млн руб., эти деньги пойдут на подготовку площадки.
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