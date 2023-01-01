Елена Синица В Березниках построят индустриальный парк на базе бывшего завода Инвестировать в проект планируется 425 млн рублей Поделиться Твитнуть

Панорама г. Березники

newsko.ru

АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» планирует создать индустриальный парк в Березниках. Он появится на базе закрывшегося завода «Бератон» площадью около 62 га. Инвестпроект представил аналитик АО Андрей Постников на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в регионе 24 мая.

Известно, что у проекта уже имеются два потенциальных инвестора. Сейчас выполняется подготовка земельных участков, в границах которых планируется создание парка.

Уточняется, что инвестировать в проект планируется 425 млн руб. Реализовать проект планируется в 2025 году. В этом году объём затрат составит 180 млн руб., эти деньги пойдут на подготовку площадки.

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