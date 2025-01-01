Владимир Путин намерен приехать в Пермь на 290-летие «Мотовилихинских заводов» Предприятие отпразднует юбилей в 2026 году Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Во время визита Мотовилихинских заводов в Перми президент России Владимир Путин получил приглашение от рабочих приехать на празднование 290-летия предприятия. Отмечать юбилей «Мотовилиха» будет в следующем году.

Как сообщает ВЕТТА, глава государства отреагировал на приглашение позитивно, ответив, что постарается приехать. Он выразил уверенность, что в 2026 году завод сможет продемонстрировать новые значимые достижения, а также подчеркнул стратегическую важность предприятия, отметив, что за последние годы Россия совершила рывок в наращивании объёмов выпуска вооружений.

Напомним, 19 сентября Владимир Путин прилетел в Пермь с рабочим визитом. Он посетил «Мотовилихинские заводы», где провёл заседание Военно-промышленной комиссии РФ. Затем состоялась встреча с Дмитрием Махониным, вступившим 18 сентября во второй губернаторский срок.

