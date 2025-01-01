Дмитрий Махонин официально вступил в должность губернатора Пермского края Инаугурация состоялась в Большом зале филармонии Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

В четверг, 18 сентября, победивший на выборах губернатора Пермского Дмитрий Махонин официально вступил в должность главы региона. Торжественная церемония состоялась в Большом зале краевой филармонии. Это событие собрало чиновников различных уровней, депутатов, ветеранов СВО, директоров крупных предприятий, ректоров вузов, представителей общественных организаций, главредов местных СМИ и др. На церемонию также приехал полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

В начале инаугурации председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин объявил, что выборы губернатора признаны состоявшимися и действительными. При рекордной явке в 49% за кандидатуру Махонина отдали голоса свыше 685 тыс. избирателей, или почти 71%. После этого Дмитрий Махонин принёс присягу на тексте Конституции РФ и Уставе Пермского края.

Глава региона поклялся «достойно и верно служить народу», а доверенную ему власть «употребить на благо Пермского края».

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров поздравил Дмитрия Махонина и отметил развитие Пермского края в последние года.

«Поддержка избирателей — показатель высокой эффективности работы команды», — сказал полпред.

В ответном слове Дмитрий Махонин отметил, что за пять лет Пермский край вместе со всей страной преодолевал много вызовов, в том числе пандемию коронавируса и санкционное давление. Несмотря на это, в регионе было построено и отремонтировано много объектов. И сейчас продолжается реализация крупных проектов.

«Избрание меня — это колоссальная ответственность, и я постараюсь сделать всё, чтобы оправдать это доверие. С Богом!» — резюмировал губернатор.

После вступления в должность Дмитрий Махонин будет руководить регионом до 2030 года.

