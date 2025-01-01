Путин отметил вклад пермских предприятий в обороноспособность страны Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Во время рабочей поездки в Пермский край президент России Владимир Путин провёл заседание Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что ознакомился с производственной базой предприятия «Мотовилихинские заводы», а также с современными разработками в области реактивной, ствольной артиллерии, беспилотными комплексами, различными образцами вооружения и военной техники. Кроме этого, президенту доложили и продемонстрировали стендовые испытания перспективных образцов двигателей.



«Вся представленная сегодня номенклатура продукции пермских предприятий и их кооперации — это серьёзный вклад не только в обороноспособность, но и в укрепление производственного и научного потенциала нашей страны», — отметил Путин.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что президент посетил выставку, на которой представлены новейшие образцы вооружения и военной техники. В частности, речь идёт о зенитно-артиллерийском комплексе «Деривация-ПВО», предназначенном для поражения воздушных целей, и огнемётной системе ТОС-2, уже применяемой в зоне проведения СВО.





