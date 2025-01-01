Владимир Путин посетил «Мотовилихинские заводы» Поделиться Твитнуть

Фото: Михаил Синицын, ТАСС

Президент России Владимир Путин посетил «Мотовилихинские заводы». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что президента также сопровождают первый зампредседателя правительства Денис Мантуров, помощник президента Алексей Дюмин, министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Президенту представили перспективные образцы артиллерийской техники, особое внимание уделили новым технологическим достижениям и инженерным решениям, которые обеспечивают лидерство российской оборонной промышленности. Кроме этого, президент посетил выставку, на которой представлены новейшие образцы вооружения и военной техники. В частности, речь идёт о зенитно-артиллерийском комплексе «Деривация-ПВО», предназначенном для поражения воздушных целей, и огнемётной системе ТОС-2, уже применяемой в зоне проведения СВО.

Президенту также презентовали проект нового предприятия — «ОДК-Пермские моторы». В рамках встречи рассказали о разработке критически важных технологий для авиадвигателей и программе создания силовых установок большой тяги. Также президент пообщался с сотрудниками "Мотовилихинских заводов", поздравив их с профессиональным праздником.

В Кремле отметили, что «Мотовилихинские заводы» — старейшее из действующих предприятий на Западном Урале, градообразующее предприятие Перми, основанное в 1736 году. Сейчас это артиллерийское производство полного цикла — единственное в стране. В частности, здесь производят передовую ствольную артиллерию и ракетные системы залпового огня.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.