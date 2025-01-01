Владимир Путин прибыл в Пермь
Президент посетит «Мотовилихинские заводы»
Президент России Владимир Путин прибыл в Пермь. Об этом сообщают РИА Новости.
Путин посетит «Мотовилихинские заводы» — единственное в России артиллерийское производство полного цикла. Отсюда в годы Великой Отечественной войны на фронт поставляли авиадвигатели, пушки, каски и снаряды, в том числе для «Катюши».
На сегодняшний день оборонные предприятия вносят свой вклад в проведение СВО. Также Пермский край помогает в восстановлении Северодонецка.
