Состоялась встреча губернатора Прикамья и президента РФ

Фото: телеграм-канал губернатора Пермского края

В пятницу, 19 сентября, состоялась личная встреча президента России Владимира Путина и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Как сообщил в своем телеграм-канале глава региона, президенту были представлены достижения и планы по развитию края.

Особое внимание было уделено поддержке участников СВО и их семей. В частности, губернатор отметил, что в регионе постоянно расширяется перечень мер поддержки. Так, различные формы помощи получают свыше 17 тысяч семей. Помимо этого, в регионе реализуется программа «Герои Прикамья», отбор прошли 64 человека. Они уже прошли первый образовательный модуль. Кроме этого, реализуется уникальная краевая программа «СВОе дело». Обучение прошли уже более 250 человек.

Также Махонин рассказал о героях-врачах, которые помогают восстанавливаться участникам СВО, спасают их жизни. Особое внимание уделяется поддержке работников оборонно-промышленного комплекса и их семей. К задаче подходят комплексно — возводят социальные объекты рядом с предприятиями, улучшают транспортную инфраструктуру и синхронизируют движение общественного транспорта с графиком работы предприятий.

Реализуются и важные проекты в год 80-летия Великой Победы. В частности, восстановлен легендарный танк Т-34, который принял участие в торжественном прохождении войск Пермского гарнизона.





«В память об эвакуации жителей Ленинграда в Молотов спроектировали монумент «Эвакуация» — откроем его на набережной Камы уже этой осенью. В прошлом году в сквере им. Субботина открыли памятник юным героям-рабочим, которые своими руками ковали Победу в годы Великой Отечественной войны на наших заводах. Поблагодарил Владимира Владимировича за внимание к Прикамью и поддержку в реализации наших проектов», — заключил Дмитрий Махонин.

