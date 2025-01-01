Алёна Бронникова Депутаты поддержали пакет поправок к бюджету Прикамья на 2025-2027 годы Доходы казны в 2025 году вырастут на 525 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: презентация Министерства финансов Пермского края

Депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали пакет изменений к бюджету региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Законопроект был принят на пленарном заседании 18 сентября.

Согласно представленному докладу министра финансов Прикамья Екатерины Тхор, доходы краевого бюджета будут увеличены в 2025 году на 525 млн руб., в 2026-м — на 509 млн руб., в 2027-м — на 542 млн руб. Расходы в 2025 году увеличиваются на 250 млн руб., в 2026-м — на 266 млн, в 2027-м — на 4,2 млрд руб. При этом внутри идёт перебалансировка — часть расходов увеличивается за счёт доходов.

Также сокращается объём расходов в связи с сокращением объёмов по казначейским инфраструктурным кредитам — в 2025 году на 275 млн руб., в 2026-м — на 1,8 млрд, в 2027-м — на 1 млрд руб. Соответственно уменьшается дефицит бюджета.

Доходы от налоговых и неналоговых поступлений в текущем году будут увеличены на 446 млн, от безвозмездных поступлений — на 79 млн руб. При этом поступления от налога на прибыль предприятий сократятся примерно на 2-3 млрд руб., что планируется компенсировать за счёт поступлений от налога на доходы физлиц, а также путём размещения бюджетных средств на депозитных счетах в банках.

Отдельно по расходам предлагается увеличить фонд оплаты труда «указных» категорий на 1,1 млрд руб., резервный фонд — на 1 млрд руб., на медпомощь онкобольным — 315 млн руб. На погашение задолженностей по газу четырём муниципальным унитарным предприятиям в Кизеловском, Горнозаводском и Александровском округах выделят 182 млн руб. Кроме того, как писал ранее «Новый компаньон», поправками увеличиваются расходы на отдельные крупные объекты, такие как реконструкция Чусовского моста (+3,1 млрд руб.), строительство онкоцентра (+1,7 млрд руб.).

