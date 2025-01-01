Четырём МУПам Прикамья помогут погасить долги по газу почти на 200 млн рублей Деньги выделят из регионального бюджета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края намерены использовать средства регионального бюджета для уплаты долгов за газ четырех муниципальных унитарных предприятий (МУП), расположенных в Кизеловском, Горнозаводском и Александровском округах. Это следует из документов, внесенных на рассмотрение в краевой парламент и касающихся поправок в региональный бюджет 2025-2027 годов.

В представленном плане корректировок отмечается, что общая сумма, выделяемая на эти цели, составляет 182 млн руб. Предполагается, что финансовая помощь будет направлена Кизеловскому МУП «КТС», Горнозаводскому МКП «Тепловод», а также двум предприятиям из Александровского округа: МУП «Теплоэнергетика» и МУП «Вильва Водоканал».

В пояснительной записке к проекту указано, что субсидия предназначена для погашения задолженности этих предприятий за потребленный природный газ, которая была подтверждена вступившими в законную силу судебными решениями. Цель такой меры — предотвращение возможного банкротства МУПов.

Планируется, что финансирование погашения долгов МУПов будет осуществлено за счёт перераспределения средств, предусмотренных на мероприятия по уменьшению негативного воздействия на почвенный покров (16 млн руб.) и на компенсацию расходов, связанных с программой догазификации (166 млн руб.).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.