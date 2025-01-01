Алёна Бронникова Реконструкция Чусовского моста в Перми подорожала на 3 млрд рублей Средства будут предусмотрены в бюджете на 2027 год Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Стоимость реконструкции Чусовского моста в Перми выросла на 3 млрд 101 млн руб. Соответствующую дополнительную сумму предлагается предусмотреть в бюджете Прикамья на 2027 год. Как указано в документации к проекту изменений, это связано с корректировками проектно-сметной документации (ПСД) по технической части.

«Увеличение объёма средств бюджета Пермского края в 2027 году на 3,1 млн руб. связано c увеличением стоимости строительства (предварительным) объекта «Строительство, реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог «Пермь-Березники» и «Восточный обход г. Перми» по итогам корректировки ПСД в части технических решений c учётом продления срока до 10 июля 2027 года», — сообщается в финансово-экономическом обосновании.

Согласно принятому бюджету на 2025-2027 годы, на реализацию данного проекта предусмотрено 34,5 млрд руб. В том числе 14,8 млрд в 2025 году, 10,5 млрд в 2026-м, 9,2 млрд руб. в 2027 году.

Напомним, концессионное соглашение по Чусовскому мосту было подписано в 2017 году, генподрядчиком был выбран «Стройтрансгаз» (СТГ), который должен был построить новый мост, а затем отреставрировать старый. Запуск движения по новому мосту состоялся в декабре 2022 года, а работы по реконструкции были заморожены из-за конфликта с субподрядчиком.

В 2024 году концессионер выбрал другого генподрядчика — «Дом.59» (входит в КРПК). Зимой правительство края увеличило срок реализации проекта строительства и реконструкции автодороги Пермь—Березники на 40 месяцев. Летом 2025 года работы были возобновлены, в июле стало известно, что завершение реконструкции ожидается в 2027 году.

