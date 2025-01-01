Старый Чусовской мост в Перми строители приподнимут на полметра Реконструкция объекта продолжается Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Продолжается реконструкция старого Чусовского моста в Перми. В данный момент ведутся активные работы сразу в нескольких зонах. Демонтированы столбы освещения и разделительные барьеры, удалено старое покрытие и гидроизоляционный слой. Специалисты занимаются удалением остатков асфальтового покрытия методом фрезерования.

Существующие железобетонные плиты будут заменены на новые, а ортотропная плита получит дополнительное усиление благодаря монтажу рёбер жёсткости. Поверх будет нанесён новый гидроизоляционный слой и уложен свежий асфальт.

На следующем этапе мост поднимут до высоты соседнего моста-«близнеца» с использованием специализированных подъёмных устройств. Подъём составит приблизительно полметра. Затем начнутся работы по укреплению опорных конструкций путем наращивания бетоном. После достижения бетоном необходимой прочности мост будет опущен до высоты соседнего, сообщили представители Министерства транспорта Пермского края изданию «КП Пермь».

В районе развязки у Пальников ведётся подготовка к установке 32-метрового пешеходного перехода над дорогой. В непосредственной близости от переходов будут оборудованы автобусные остановки. Для удобства людей с ограниченными возможностями передвижения с обеих сторон перехода предусмотрены лифты. Также на подъездах к этому участку дороги будут проложены тротуары.

Реконструкция должна завершиться в 2027 году.

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