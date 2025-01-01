Алёна Бронникова На Чусовском мосту в Перми сняли асфальт и гидроизоляцию Работы по реконструкции возобновились Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Рабочие возобновили реконструкцию старого моста через Чусовую. В данный момент выполнены работы по демонтажу ограждения и фонарных столбов, сняты асфальт и гидроизоляция. Об этом сообщает telegram-канал «КОМПРОС».

В ближайшее время также планируется приступить к демонтажу бетонных плит между первой и пятой опорами, ортотропную металлическую плиту на опорах с пятой по 14 оставят, но обновят покрытие. На Восточном обходе завершаются работы по асфальтированию участка от «Банной горы» до ул. Водозаборной, после чего в обе стороны откроется по две полосы для движения, ограничения останутся только у водозабора и железнодорожных путей, где ведётся перенос коммуникаций.

В рамках работ подрядчик поднимет домкратами старый мост вровень с новым, опоры нарастит бетоном, а затем опустит конструкцию. После этого будет уложен новый асфальт, берега — укреплены булыжником. У съезда на ул. Молодёжной в Пальниках построят надземный пешеходный переход с лифтом для маломобильных людей, тротуар, остановки и шумозащитные экраны. Надземные переходы и тротуары обустроят у Соликамского тракта, парковку — у кладбища, а вдоль дорог — ливневую канализацию с очистными станциями.

Ранее сообщалось, что мост отремонтирован на 53%. Завершить реконструкцию объекта планируется в 2027 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.