Чусовской мост в Прикамье отремонтировали на 53% Завершить реконструкцию планируется в 2027 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков озвучил сроки завершения работ по реконструкции Чусовского моста. По словам чиновника, сейчас на объекте возобновлены строительно-монтажные работы, выполнено фрезерование асфальто-бетонного покрытия, ведётся демонтаж барьерного ограждения и опор освещения, монтируются специальные вспомогательные сооружения и устройства для ремонта элементов моста. Такие данные министр привёл на заседании краевого правительства.

«Возобновлены и другие ключевые работы: устройство конструктивных слоёв дорожной одежды, проезжей части и тротуаров, устройство наземного пешеходного перехода, подземных инженерных сетей. Завершить строительство объекта планируем в 2027 году с решением в 2026 году отдельных задач по устранению узких мест», — рассказал Вешняков.

На сегодняшний день процент технической готовности объекта составляет 53,2%.

В конце мая в краевом Минтрансе заявили, что на Чусовском мосту завершается восстановление части откосов на насыпи. Строительно-монтажные работы на объекте в рамках концессионного соглашения возобновились с началом дорожного сезона.

Как ранее писал «Новый компаньон», на мосту размыло песчаную подушку дамбы, что привело к падению одной из опор освещения. На ситуацию обратил внимание пермский общественник Сергей Сюзев, который рассказал об инциденте на своей странице в соцсетях. Он отметил, что ещё не было проливных дождей, а «новые светодиодные мачты освещения уже валяются». По его словам, если срочно не принять меры, то дорога может провалиться. В этом случае трасса регионального значения Пермь—Березники встанет и произойдёт транспортный коллапс.

Напомним, восстановлением моста занимается пермский филиал АО «Уралмостострой» — «Мостоотряд № 30». Ранее власти сообщали, что основные работы должны быть завершены до конца 2026 года. Работы оцениваются в 18,4 млрд руб.

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