В Прикамье на Чусовском мосту завершают восстановление части откосов на насыпи Власти обещают закончить все работы на объекте до 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Чусовском мосту завершается восстановление части откосов на насыпи. Сейчас на месте работают сотрудники подрядной организации и строительная техника. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевого минтранса.

В ведомстве отметили, что с началом дорожного сезона на объекте возобновлены строительно-монтажные работы в рамках концессионного соглашения.

Как ранее писал «Новый компаньон», на Чусовском мосту размыло песчаную подушку дамбы, что привело к падению одной из опор освещения. На ситуацию обратил внимание пермский общественник Сергей Сюзев, который рассказал об инциденте на своей странице в соцсетях.

Он отметил, что ещё не было проливных дождей, а «новые светодиодные мачты освещения уже валяются». По его словам, если срочно не принять меры, то дорога может провалиться, и тогда трасса регионального значения Пермь—Березники встанет и произойдёт транспортный коллапс.

Восстановлением моста занимается пермский филиал АО «Уралмостострой» — «Мостоотряд № 30». На стройплощадке сейчас идёт обустройство строительного городка, необходимого для организации работ. Активное начало строительных работ на объекте планируется начать с нового дорожного сезона, а основные работы должны быть завершены до конца 2026 года, добавили в ведомстве.

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