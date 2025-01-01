В Перми на Чусовском мосту размыло насыпную дамбу Также упала опора освещения Поделиться Твитнуть

Скриншот видео со страницы Сергея Сюзева ВКонтакте / vk.com/cherryvaz

На Чусовском мосту в Перми размыло песчаную подушку дамбы. Это привело к падению одной из опор освещения. На ситуацию обратил внимание пермский общественник Сергей Сюзев, который рассказал об инциденте на своей странице в соцсетях.

Он отметил, что ещё не было проливных дождей, а «новые светодиодные мачты освещения уже валяются».

По его словам, если срочно не принять меры, то дорога может провалиться, и тогда трасса регионального значения Пермь—Березники встанет и произойдёт транспортный коллапс.

В комментарии под постом Министерство транспорта Пермского края сообщило, что работами займётся пермский филиал АО «Уралмостострой» — «Мостоотряд № 30».

«Им уже передана строительная площадка, на которой сейчас идёт обустройство строительного городка, необходимого для организации работ. По старому мосту проводятся изыскательские работы по актуализации проекта работ, который должен соответствовать современным требованиям», — рассказали в краевом Минтрансе.

Активное начало строительных работ на объекте планируется начать с нового дорожного сезона, а основные работы должны быть завершены до конца 2026 года, добавили в ведомстве.

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