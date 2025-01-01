Алёна Бронникова Срок реконструкции автодороги Пермь–Березники увеличили на 40 месяцев Основные работы по строительству Чусовского моста завершат в 2026 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Срок проектирования, строительства и реконструкции автодороги Пермь—Березники в рамках концессионного соглашения увеличен на 40 месяцев. Соответствующие изменения были приняты постановлением правительства Пермского края 15 января.

Согласно опубликованному документу, поправка внесена в пункт существенных условий соглашения, увеличивших период выполнения работ с даты получения разрешения на строительство по объектам концессионного соглашения до даты их ввода в эксплуатацию с 52 до 92 месяцев.

Речь идёт о двух участках автомобильной дороги Пермь—Березники, участке Восточного обхода Перми и мостовом переходе через Чусовую в Перми.

Как сообщили «Новому компаньону» в Министерстве транспорта Пермского края, причиной увеличения срока выполнения условий концессии стало увеличение срока реализации проекта строительства моста и подходов в нему. В данный момент генеральный подрядчик ищет субподрядчиков для выполнения работ.

«Срок реализации проекта действительно был увеличен — это результат длительного переговорного процесса краевых властей и концессионера. На данный момент генподрядчик ведёт процедуры по выбору субподрядчика. Кроме того, идёт передача ПКК земельного участка для размещения техники и рабочей зоны — это позволит приступить к ключевым строительным работам на объекте», — рассказали в ведомстве

По информации властей, в отношении старого моста сейчас проводятся изыскательские работы по актуализации проекта проведения работ, который требует соответствия современным требованиям. Активное начало строительных работ на объекте планируется с нового дорожного сезона. Основные работы должны быть завершены до конца 2026 года.

Концессионное соглашение по Чусовскому мосту было подписано в 2017 году. Концессионером выступило ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), генподрядчиком — АО «Стройтрансгаз» (СТГ). В рамках соглашения рядом со старым мостом подрядчик должен был построить новый, а затем отреставрировать старый. Возместить свои расходы ПКК планировала за счёт введения платного проезда.

Запуск движения по новому мосту состоялся в декабре 2022 года, а начало реконструкции старого сильно отстало от графика. Вскоре работы были заморожены. Причиной стал внутренний спор между СТГ и сургутским ООО «Трест Запсибгидрострой», работавшим на субподряде. С Трестом договор был расторгнут, новый договор СТГ заключил со своей дочерней организацией — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ).

Осенью 2023 года краевые власти поднимали вопрос расторжения концессии и планировали завершить проект самостоятельно. В этом случае проезд по мосту мог оказаться бесплатным. Позже губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что власти края рассчитывают на завершение работ СТГ в полном объёме.

В 2024 году ПКК обрела нового владельца, и власти сообщили, что строительство планируется завершить в 2026 году. Осенью работы на мосту возобновились, а в октябре ПКК расторгла договор с СТГ. Новым подрядчиком стало ООО «Дом.59» (входит в АО «Корпорация развития Пермского края»), приступившее в декабре к поиску субподрядчиков для выполнения работ в рамках концессии.

Кроме того, в начале декабря стало известно, что федеральные субсидии на реконструкцию моста в размере 1,8 млрд руб. перенесены на 2025 год.

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