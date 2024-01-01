Алёна Бронникова Завершить строительство Чусовского моста в Перми планируют в 2026 году К работам подрядчик может приступить уже в октябре Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Строительство Чусовского моста в Перми планируется завершить в 2026 году. По словам министра транспорта Пермского края Сергея Вешнякова, сейчас власти находятся на заключительном этапе спора с концессионером. Подрядная организация может выйти на объект и возобновить работы уже в октябре 2024 года.

«Окончание строительства — 2026 год. Но, думаю, что от всех так называемых «пробок» мы должны избавиться уже в 2025 году», — цитирует главу минтранса «Коммерсантъ-Прикамье».

В конце лета издание сообщало, что московский предприниматель Александр Савельев намерен приобрести 50% долей Пермской концессионной компании, являющейся концессионером строительства Чусовского моста. Сделка прошла предварительное одобрение Федеральной антимонопольной службы. Власти данную информацию не комментировали.

Концессионное соглашение о возведении нового моста рядом с уже существующим было подписано в 2017 году. При этом инвестор должен был отремонтировать старый мост. Новый мост официально открыли в конце 2022 года, а старый - закрыли на ремонт. Однако начало работ затянулось из-за разногласий между генподрядчиком строительства АО «Стройтрансгаз» и его субподрядчиком.

Возникали предложения о расторжении концессии, но в конце прошлого года было принято решение о продолжении сотрудничества с АО. В мае вице-премьер регионального правительства Андрей Алякринский сообщил о планах возобновить работы на мосту в третьем квартале этого года.

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