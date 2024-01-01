На строительстве Чусовского моста в Перми может появиться новый инвестор Это ИП из Москвы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермская концессионная компания (ПКК), занимающаяся строительством Чусовского моста, может обрести нового владельца. Московский предприниматель Александр Савельев выразил интерес к приобретению 50% долей ПКК. Сделка прошла предварительное одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье». По информации источников, Савельев уже встречался с руководством компании и представлен как потенциальный новый инвестор.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», основным направлением деятельности 39-летнего Савельева значится работа, связанная с использованием вычислительных технологий и информационных систем. Другие сведения о предпринимателе отсутствуют в открытых источниках.

Пермская концессионная компания была основана в 2016 году, а её учредителем является акционерное общество СПК из Санкт-Петербурга. Предполагается, что контроль над ПКК осуществляет действующий подрядчик строительства моста — АО «Стройтрансгаз». Ранее источники издания предполагали, что региональные власти могут поменять собственника компании, что может привести к замене генподрядчика.

В 2017 году было подписано концессионное соглашение, касающееся Чусовского моста. Планировалось возведение нового моста рядом с уже существующим. При этом старый мост должен был пройти процесс реставрации. Новый мост был официально открыт в конце декабря 2022 года, а старый сразу же закрылся на ремонт.

Однако старт реконструкции затянулся из-за разногласий между «Стройтрансгазом» и его субподрядчиком. Осенью 2023 года возникали предложения о расторжении концессии. В конце 2023 года было принято решение о продолжении сотрудничества с текущим генеральным подрядчиком. В мае 2024 года вице-премьер регионального правительства Андрей Алякринский сообщил о планах возобновить работы на мосту в третьем квартале этого года.

В пресс-службе АО «Стройтрансгаз» отказались комментировать информацию о намерениях Александра Савельева купить 50% ПКК.

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