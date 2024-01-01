На строительстве Чусовского моста в Перми может появиться новый инвестор
Это ИП из Москвы
Пермская концессионная компания (ПКК), занимающаяся строительством Чусовского моста, может обрести нового владельца. Московский предприниматель Александр Савельев выразил интерес к приобретению 50% долей ПКК. Сделка прошла предварительное одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье». По информации источников, Савельев уже встречался с руководством компании и представлен как потенциальный новый инвестор.
Согласно «СПАРК-Интерфакс», основным направлением деятельности 39-летнего Савельева значится работа, связанная с использованием вычислительных технологий и информационных систем. Другие сведения о предпринимателе отсутствуют в открытых источниках.
Пермская концессионная компания была основана в 2016 году, а её учредителем является акционерное общество СПК из Санкт-Петербурга. Предполагается, что контроль над ПКК осуществляет действующий подрядчик строительства моста — АО «Стройтрансгаз». Ранее источники издания предполагали, что региональные власти могут поменять собственника компании, что может привести к замене генподрядчика.
В 2017 году было подписано концессионное соглашение, касающееся Чусовского моста. Планировалось возведение нового моста рядом с уже существующим. При этом старый мост должен был пройти процесс реставрации. Новый мост был официально открыт в конце декабря 2022 года, а старый сразу же закрылся на ремонт.
Однако старт реконструкции затянулся из-за разногласий между «Стройтрансгазом» и его субподрядчиком. Осенью 2023 года возникали предложения о расторжении концессии. В конце 2023 года было принято решение о продолжении сотрудничества с текущим генеральным подрядчиком. В мае 2024 года вице-премьер регионального правительства Андрей Алякринский сообщил о планах возобновить работы на мосту в третьем квартале этого года.
В пресс-службе АО «Стройтрансгаз» отказались комментировать информацию о намерениях Александра Савельева купить 50% ПКК.
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