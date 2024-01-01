Федеральное финансирование строительства Чусовского моста в Перми перенесено на 2025 год Речь идёт о 1,8 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Власти РФ изменили распределение бюджетных средств на дорожные работы в разных регионах. Согласно постановлению правительства России, выделенные в 2024 году бюджету Пермского края 1 млрд 814 млн руб. направят в другие субъекты РФ. Также финансирование урезано Бурятии, Астраханской, Ивановской, Пензенской и Кировской областям.

В министерстве транспорта Пермского края изданию «Коммерсантъ-Прикамье» прокомментировали документ. В ведомстве уточнили, что изменения в распределении средств имеют технический характер. Указанные 1,8 млрд руб. предназначались для реконструкции Чусовского моста и его подходов в 2024 году, сейчас эта сумма перенесена на 2025 год. Деньги для региона уже заложены в федеральный бюджет, добавили в ведомстве.

В конце октября в пресс-службе краевого минтранса сообщили, что на строительной площадке моста через Чусовую возобновились работы в рамках концессионного соглашения между региональными властями и ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК). По данным ведомства, работы начались с организации заездов к стройплощадке, геодезической разбивки трассы для последующего монтажа электрических сетей и систем управления движением.

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