В Перми возобновились работы по строительству Чусовского моста Власти обещают сдать объект в 2026 году Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе минтранса, на строительной площадке моста через Чусовую начались работы, которые выполняются в рамках концессионного соглашения между региональными властями и ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК).

По данным ведомства, подготовительные работы начались с организации заездов к стройплощадке. Одновременно проводится геодезическая разбивка трассы для последующего монтажа электрических сетей и систем управления движением.

В районе станции Пальники компания ведёт подготовку к строительству надземного пешеходного перехода, в дальнейшем это обеспечит дополнительную безопасность движения на участке.

По данным краевого минтранса, сейчас идёт передача ПКК земельного участка, на котором будет размещаться техника и рабочая зона.

Напомним, строительство Чусовского моста в Перми власти обещают завершить в 2026 году. По словам министра транспорта Пермского края Сергея Вешнякова, сейчас власти находятся на заключительном этапе спора с концессионером.

В середине октября стало известно, что ПКК начала инвентаризацию строительных материалов на объекте и сверку объёмов работ. В дальнейшем это позволит оперативно передать недострой новой подрядной организации.

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