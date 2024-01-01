В Прикамье возобновились работы на Чусовском мосту Концессионер проводит инвентаризацию стройматериалов на объекте Поделиться Твитнуть

Как сообщили в краевом минтрансе, началась процедура урегулирования спора с концессионером строительства Чусовскомго моста. Сейчас власти рассматривают вопрос о замене генподрядчика.

По информации ведомства, концессионер начал инвентаризацию строительных материалов и сверку объёмов работ. В дальнейшем это позволит оперативно передать объект новой подрядной организации. Также отремонтировано асфальтобетонное покрытие на подходах к мосту.

«О сроках строительства Чусовского моста мы сообщим дополнительно, после урегулирования всех вопросов с подрядной организацией», — пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе минтранса.

Напомним, в сентябре стало известно, что строительство Чусовского моста планируется завершить в 2026 году. Глава краевого минтранса сообщил, что подрядная организация может выйти на объект и возобновить работы уже в октябре 2024 года.

Концессионное соглашение о возведении нового моста рядом с уже существующим было подписано ещё в 2017 году. При этом инвестор должен был отремонтировать старый мост. Новый мост официально открыли в конце 2022 года, а старый — закрыли на ремонт. В дальнейшем начало работ затянулось из-за разногласий между генподрядчиком строительства АО «Стройтрансгаз» и его субподрядчиком.

Были даже предложения расторгнуть концессионное соглашение, но в конце прошлого года власти решили продолжить сотрудничество с АО. В мае вице-премьер регионального правительства Андрей Алякринский заявил о планах возобновить работы на мосту в третьем квартале этого года.

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