Алёна Бронникова В Перми концессионер строительства Чусовского моста расторг договор с подрядчиком Пермская концессионная компания ищет нового исполнителя Поделиться Твитнуть

ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК) расторгло договор с генеральным подрядчиком строительства Чусовского моста в Перми АО «Стройтрансгаз» (СТГ). Как сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в краевом минтрансе, В настоящее время концессионер ведёт работу по выбору нового подрядчика, чтобы завершить ремонт сооружения.

Согласно данным checko.ru, ПКК сменила руководство на текущей неделе. Так, 21 октября вместо Александра Кокорина генеральным директором был назначен Андрей Кулик, возглавляющий также Фонд целевого капитала Московского авиационного института, а 22 октября вместо питерского АО «СПК» учредителями стали индивидуальный предприниматель из Москвы Александр Савельвев и Виталий Братчиков, ИНН которого зарегистрирован в Перми.

По информации издания, Савельев может быть связан с подрядчиком по строительству многофункциональной спортивной арены в Перми «Макси-Групп».

Концессионное соглашение о строительстве Чусовского моста было подписано в 2017 году. СТГ должен был возвести новый мост рядом с уже существующим, а затем отреставрировать старый. Новый был официально открыт в конце декабря 2022 года, а старый закрылся на ремонт, но старт реконструкции затянулся из-за разногласий между СТГ и его субподрядчиком.

В мае 2024 года вице-премьер регионального правительства Андрей Алякринский сообщил о планах возобновить работы на мосту в третьем квартале этого года. В августе стало известно, что ПКК может обрести нового владельца — сделка прошла предварительное одобрение Федеральной антимонопольной службы. В октябре работы возобновились.

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