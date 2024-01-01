Алёна Бронникова У Чусовского моста в Перми отремонтируют железнодорожный путепровод Работы оценили в 171 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Генеральный подрядчик достройки Чусовского моста в Перми ООО «Дом.59» (входит в КРПК) в рамках проекта отремонтирует железнодорожный путепровод. Субподрядчик был определён 16 декабря.

На сайте «Ростендер» размещена закупка на выполнение реконструкции железнодорожного путепровода на ПК 59 в рамках реализации проекта «Строительство, реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог Пермь—Березники и Восточный обход Перми». Стоимость работ оценили в 171,1 млн руб. Компания, которая их выполнит, не раскрывается.

Напомним, концессионер по строительству Чусовского моста расторг договор с АО «Стройтрансгаз», так и не приступившего после строительства нового моста к ремонту старого. Новым генподрядчиком стал «Дом.59». В декабре организация в рамках реализации проекта разместила две закупки на монтаж автоматизированной системы управления дорожным движением и пешеходного перехода. Стоимость оценили в 559 млн и 27 млн руб. соответственно.

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