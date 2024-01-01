Алёна Бронникова В Перми приступили к поиску субподрядчиков по достройке Чусовского моста На монтаж автоматизированной системы управления и пешеходного перехода направят 586 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Дом.59» (входит в АО «Корпорация развития Пермского края») приступило к поиску субподрядчиков на проведение работ в рамках достройки моста через Чусовую в Перми. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные сайта госторгов, организация уже выбрала компанию, которая выполнит монтаж автоматизированной системы управления дорожным движением — стоимость оценили в 559 млн руб., а также построит надземный пешеходный переход, стоимость работ которого оценили в 27 млн руб.

Подрядчик, который выполнит указанные работы, не раскрывается. Срок исполнения обеих закупок — 27 февраля 2027 года.

Напомним, ранее Пермская концессионная компания (концессионер по строительству Чусовского моста) расторгла договор с АО «Стройтрансгаз», так и не приступившего после строительства нового моста к ремонту старого. Новым генподрядчиком стал «Дом.59».

В начале декабря стало известно, что федеральные власти изменили распределение бюджетных средств на дорожные работы в разных регионах, в том числе в Прикамье. Выделенные в 2024 году 1,8 млрд руб. планируют направить в другие субъекты РФ. По информации краевого минтранса, эта сумма предназначалась для реконструкции Чусовского моста и его подходов в текущем году, но сейчас она перенесена на 2025 год.

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