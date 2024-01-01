К достройке Чусовского моста в Прикамье привлекут госкомпанию Работы на объекте были заморожены более года назад Поделиться Твитнуть

Мост через Чусовую

Константин Долгановский

Пермская концессионная компания (концессионер по строительству Чусовского моста) может сменить владельца. Ожидается, что покупателем станет один из крупных федеральных банков. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, смена руководителя концессионной компании позволит поменять и генподрядчика проекта, в качестве которого выступает сейчас АО «Стройтрансгаз», и ускорить работы на объекте.

При таких условиях достраивать объект поручат одной из местных компаний с госучастием. Новым генподрядчиком может стать «Дом.59» и Корпорация развития Пермского края.

Напомним, новый мост через Чусовую открыли в декабре 2022 года, а начало реконструкции старого сильно отстало от графика. Вскоре работы были заморожены. Причиной этого стал внутренний спор между СТГ и сургутским ООО «Трест Запсибгидрострой», работавшим у АО на субподряде.

На этой неделе стало известно, что работы на мосту возобновят в третьем квартале 2024 года. Подрядчик займётся работами на подъездных путях к мосту, а также на транспортных развязках. Кроме того, ему будет необходимо выполнить реконструкцию старого мостового перехода, сейчас по нему проезд закрыт.

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