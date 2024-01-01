Елена Синица Стало известно, когда возобновятся работы на Чусовском мосту Работы на объекте концессии были остановлены в начале 2023 года Поделиться Твитнуть

Мост через Чусовую

Константин Долгановский

Работы на мосту через реку Чусовую возобновят в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщает «КП-Пермь», ссылаясь на данные министерства транспорта региона.

Как уточнили в ведомстве, подрядчик займётся работами на подъездных путях к мосту, а также транспортных развязках. Кроме того, ему будет необходимо выполнить реконструкцию старого мостового перехода, сейчас по нему проезд закрыт.





Работы на объекте концессии были остановлены в начале 2023 года.





Напомним, новый мост открыли в декабре 2022 года, а начало реконструкции старого сильно отстало от графика. Вскоре работы были заморожены. Причиной этого стал внутренний спор между СТГ и сургутским ООО «Трест Запсибгидрострой», работавшим у АО на субподряде.









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