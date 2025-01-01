Доходы бюджета Прикамья от налога на прибыль предприятий сократятся на 2-3 млрд рублей Снижение планируется компенсировать за счёт поступлений налога на доходы физлиц Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

На заседании бюджетного комитета Законодательного собрания министр финансов Пермского края Екатерина Тхор представила прогнозы относительно выполнения бюджета региона в текущем году. Отвечая на вопросы, адресованные ей депутатами, чиновница заявила, что доходная часть бюджета будет исполнена в полном объёме, а степень освоения бюджетных средств достигнет 95-97%. Об этом сообщили в пресс-службе ЗС.

Согласно оценкам министерства, поступления в краевой бюджет от налога на прибыль предприятий сократятся примерно на 2-3 млрд руб. Данное снижение планируется компенсировать за счёт поступлений от налога на доходы физических лиц, а также путём размещения бюджетных средств на депозитных счетах в банках.

На заседании министр также представила отчет об исполнении краевого бюджета за первую половину 2025 года. Согласно представленным данным, объем доходов бюджета точно соответствует плановым показателям на первое полугодие и составляет 113,5 млрд руб. Уровень расходов достиг 97,8%, что эквивалентно 131,8 млрд руб.

