Резервный фонд Пермского края увеличат ещё на 1 млрд рублей Деньги направят на обеспечение устойчивости бюджета и поддержку участников СВО

Константин Долгановский

В Пермском крае планируют увеличить объём резервного фонда в 2025 году ещё на 1 млрд руб., в том числе для осуществления мер поддержки участников СВО. Об этом свидетельствуют данные в проекте поправок к действующему региональному бюджету на 2025-2027 годы, внесённому на рассмотрение заксобрания.

«В целях обеспечения устойчивости бюджета Пермского края в условиях нестабильности и внешнего санкционного давления, а также для реализации дополнительных мер социальной поддержки участников СВО предлагается увеличение объёма резервного фонда правительства Пермского края на 2025 год в сумме 1 млрд руб.», — сообщается в пояснительной записке.

Отмечается также, что предложение связано, в том числе, с реализацией указа президента 2024 года о единовременной денежной выплате военнослужащим, заключившим контракт для выполнения задач СВО на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины.

На данный момент в резервном фонде на 2025 год предусмотрено 12,12 млрд руб. В случае утверждения поправки к бюджету фонд увеличится до 13,12 млрд руб.

Весной объём резервного фонда Пермского края был увеличен на 9 млрд руб. Дополнительные средства предусмотрели для обеспечения мер поддержки участников СВО, их семей и добровольцев.

Ранее «Новый компаньон» писал, что несколько муниципалитетов приняли решение об увеличении единовременной выплаты контрактникам. В частности, в Кудымкарском муниципальном округе выплата выросла до 100 тыс. руб., в Березниках — до 250 тыс. руб., в Чайковском — до 150 тыс.

