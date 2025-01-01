В Кудымкарском округе Прикамья увеличили выплаты участникам СВО Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края местная дума приняла решение об увеличении финансовой поддержки участникам специальной военной операции. Теперь единовременная выплата составит 100 тыс. руб., сообщает тг-канал «На местах».

Данная материальная поддержка предназначена для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ и отправляющихся на СВО.

На увеличенные выплаты могут рассчитывать граждане, подписавшие контракт начиная с 18 июля 2025 года. Финансирование будет осуществляться из средств резервного фонда, находящегося в распоряжении администрации Кудымкарского округа.

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