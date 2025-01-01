В Прикамье срочникам будут выплачивать по 250 тысяч рублей за участие в СВО В Березниках депутаты расширили перечень получателей выплат Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Солдаты-срочники из Березниковского округа, которые заключили контракт для участие в СВО, смогут получать единовременную выплату 250 тыс. руб. Соответствующее решение приняли депутаты думы Березников.

Согласно решению думы, получить подъёмные в 250 тыс. смогут жители округа, проходящие службу по призыву в ВС РФ, призванные через военные комиссариаты Пермского края и заключившие контракт от Березниковского округа. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выплаты будут распространяться на граждан, заключивших контракт с 1 июля 2025 года.

Кроме этого, депутаты утвердили единовременные выплаты для граждан, которые приведут в военкоматы других людей. В этом случае размер вознаграждения зависит от места регистрации призывника (привлеченного гражданина). Так, 50 тыс. руб. будут платить за человека, который зарегистрирован в Пермском крае или не имеет регистрации, и 100 тыс. руб., если призывник из другого субъекта РФ, иностранец или лицо без гражданства.

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